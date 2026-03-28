Phát hiện kẻ trốn truy nã khi xác minh danh tính thanh niên đến Tây Ninh

Ngày 28/3, Công an xã Phước Chỉ (Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bàn giao Nguyễn Tấn Dầu (SN 2001, quê Khánh Hòa) cho Công an tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, trong quá trình giải quyết vụ việc, Công an xã Phước Chỉ làm việc với Dầu. Tuy nhiên, người này khai báo quanh co về họ tên và nơi thường trú nên lực lượng chức năng tiến hành xác minh.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, công an xác định được lai lịch của Dầu. Người này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Cam Ranh (Khánh Hòa) truy nã về tội Cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 19/10/2024.

Công an xã Phước Chỉ lập biên bản bắt người bị truy nã, đồng thời bàn giao cho Công an tỉnh Khánh Hòa xử lý theo quy định.

Công an xã Phước Chỉ khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác. Khi phát hiện người lạ đến địa bàn có dấu hiệu nghi vấn, đặc biệt là đối tượng truy nã, người dân cần kịp thời thông báo để lực lượng chức năng xử lý.