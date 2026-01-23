Nam thanh niên bị truy nã nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Tây Ninh

Ngày 23/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một người nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam. Người này đang bị Công an TPHCM truy nã.

Đạt bị lực lượng biên phòng bắt giữ vì nhập cảnh trái phép ở Tây Ninh (Ảnh: N.H.).

Lúc 20h15 ngày 22/1, lực lượng Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với các đơn vị liên quan tuần tra bảo vệ biên giới và phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép.

Tại khu vực ấp Rừng Dầu (xã Bến Cầu), lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên đi bộ nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Tây Ninh.

Người này không có giấy tờ tùy thân, khai tên Nguyễn Thành Đạt (SN 2007, ngụ xã An Tây, TPHCM). Qua xác minh, lực lượng biên phòng xác định Đạt đang bị Công an TPHCM truy nã về tội Cố ý gây thương tích.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã phối hợp với các lực lượng lập biên bản bắt người đang bị truy nã, đồng thời thông báo cho cơ quan ra quyết định truy nã phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.