Tây Ninh bắt giữ nam thanh niên bị truy nã, vượt biên từ Campuchia

Ngày 27/3, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa liên tiếp bắt giữ 4 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia, trong đó có một người bị truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Khoảng 23h30 ngày 25/3, tại khu vực mốc 166/4 thuộc ấp Long Hưng (xã Long Thuận), lực lượng làm nhiệm vụ của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phát hiện 3 người đi bộ từ hướng Campuchia vào Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Hùng bị lực lượng biên phòng bắt giữ (Ảnh: N.H.).

Qua kiểm tra, bộ đội biên phòng xác định các trường hợp trên gồm: Hồ Văn Hùng (SN 2006, quê Đà Nẵng), M.V.M. (SN 1995, quê Thanh Hóa) và V.N.S. (SN 2006, ngụ xã Ninh Điền, tỉnh Tây Ninh).

Khoảng 5h ngày 26/3, tại khu vực mốc 169/3 thuộc ấp Long An (xã Long Thuận), lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện N.V.T. (SN 1999, quê Quảng Ninh) nhập cảnh trái phép từ Campuchia.

Trong 4 người bị bắt giữ, lực lượng biên phòng xác định Hồ Văn Hùng bị Công an huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam (nay thuộc Công an TP Đà Nẵng) truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản bắt người bị truy nã đối với Hùng, đồng thời bàn giao cho Công an TP Đà Nẵng xử lý theo quy định. Những người còn lại bị xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền.