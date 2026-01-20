Biên phòng Tây Ninh bắt giữ nam thanh niên bị truy nã khi nhập cảnh

Ngày 20/1, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ một người có lệnh truy nã khi làm thủ tục nhập cảnh tại cửa khẩu.

Hòa bị lực lượng biên phòng bắt giữ khi làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Tây Ninh (Ảnh: Biên phòng cung cấp)

Trước đó, lúc 15h30 ngày 19/1, tại luồng nhập cảnh Trạm Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, lực lượng biên phòng phát hiện Nguyễn Chí Hòa (SN 1990, quê Quảng Ninh) làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định Hòa đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh truy nã về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người bị truy nã, đồng thời hoàn tất các thủ tục, thông báo cho cơ quan đã ra quyết định truy nã để phối hợp tiếp nhận, xử lý theo thẩm quyền.