Triệt phá đường dây sản xuất 50 tấn thịt nai, dê, nhím giả ở TPHCM

Ngày 16/1, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TPHCM, cho biết, đơn vị vừa đấu tranh, triệt phá các đường dây sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động ở nhiều địa điểm trên địa bàn thành phố.

Các đối tượng bị bắt trong đường dây sản xuất, buôn bán thịt giả (Ảnh: Công an TPHCM).

Triển khai kế hoạch phá án, nhiều Tổ Công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế đã đồng loạt kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm, gồm: Cơ sở chế biến thực phẩm tại căn nhà không số ở ấp 29, xã Bà Điểm do Nguyễn Văn Phong làm chủ; Công ty TNHH sản xuất thương mại Khánh Ngọc SG, địa chỉ 345 Bình Trị Đông, phường Bình Trị Đông, do Bà Trần Thị Vạn Phước làm giám đốc; Công ty TNHH Thực Phẩm Đại Lộc Phát tại xã Xuân Thới Sơn do Nguyễn Phi Long làm giám đốc.

Đồng thời, cảnh sát tiến hành khám xét các kho lạnh, nhà hàng trên địa bàn TPHCM và các tỉnh lân cận là nơi tiêu thụ các sản phẩm như Lâm Đồng, Đồng Nai, Đắk Lắk. Kết quả đấu tranh đến nay, ban chuyên án đã bắt giữ 8 đối tượng.

Cảnh sát kiểm tra các kho thịt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, cuối năm 2024 đến nay, các đối tượng đã sản xuất, buôn bán ra thị trường trên 50 tấn thịt đà điểu, sản phẩm từ dê - bắp dê Australia, sản phẩm từ thịt thím (thịt nhím cắt lát), sản phẩm từ nai. Theo cảnh sát, các sản phẩm này đều được làm giả từ thịt heo, trị giá tương đương hàng thật khoảng 10 tỷ đồng.

Theo Công an TPHCM, hoạt động của các đối tượng là hành vi đặc biệt nguy hiểm gây bức xúc dư luận, làm xấu môi trường kinh doanh và tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục truy xét làm rõ các đối tượng cung cấp nguyên liệu, tiêu thụ sản phẩm để xử lý theo quy định của pháp luật.

Lực lượng chức năng lấy mẫu sản phẩm mang đi kiểm nghiệm (Ảnh: Công an cung cấp).

Chuyên án được khám phá trong thời điểm Phòng Cảnh sát kinh tế thực hiện mệnh lệnh của Lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an TPHCM ra quân thực hiện cao điểm phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 trên địa bàn thành phố.

Kết quả triệt phá băng nhóm trên một lần nữa khẳng định quyết tâm và hiệu quả của lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an TPHCM trong cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn thực phẩm, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh.