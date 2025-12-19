Khởi tố đối tượng sản xuất hàng chục nghìn chai nước giải khát giả

Ngày 19/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam với Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1982, ở TP Hà Nội) về tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Nguyễn Ngọc Sơn tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo cảnh sát, Sơn là người điều hành Công ty TNHH Bắc Đô Hà Giang (có địa chỉ tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang).

Nhà chức trách cho biết, năm 2018, Sơn cùng vợ thành lập công ty và tổ chức sản xuất nhiều loại nước giải khát mang nhãn hiệu “Bắc Đô”.

Quá trình sản xuất được thực hiện theo phương thức thủ công, không tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật, không kiểm soát chất lượng theo quy định, sử dụng các chất tạo ngọt hóa học để thay thế hàm lượng đường như đã công bố.

Các loại nước giải khát giả (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Cơ quan chức năng xác định, các sản phẩm sau đó được tiêu thụ chủ yếu tại các xã vùng cao, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thông qua hệ thống đại lý nhỏ lẻ, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của người tiêu dùng.

Hiện nay cơ quan điều tra đã tạm giữ trên 25.200 chai nước giải khát giả các loại.

Vụ việc đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.