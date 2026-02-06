Công ty sản xuất cà phê giả tuồn ra thị trường gần 1 tấn/ngày

Ngày 6/2, Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Hoàng (trú tại phường Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên, để điều tra tội Sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm.

Cơ quan chức năng cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Bảo Vâng (vợ của Hoàng) để điều tra.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng tống đạt quyết định khởi tố bị can Hoàng (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện có nguồn cà phê bột giá rẻ bất thường khi giá nguyên liệu của thị trường tăng cao.

Lực lượng chức năng đã xác lập chuyên án để thu thập thông tin và phát hiện Công ty TNHH SXKD Phương Nguyên do Hoàng làm chủ có dấu hiệu nghi vấn.

Doanh nghiệp này đăng ký trụ sở tại phường Hòa Khánh (thành phố Đà Nẵng) nhưng hoạt động sản xuất trong hẻm nhỏ thuộc phường Thanh Khê, có nhiều nghi vấn trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để làm cà phê giả.

Theo Công an thành phố Đà Nẵng, công ty này trung bình mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Đồng loạt khám xét 5 địa điểm tại Đà Nẵng và TPHCM, lực lượng chức năng thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột nhãn hiệu Phương Nguyên được xác định là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.