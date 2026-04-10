Cảnh báo thủ đoạn mua bán người núp bóng tuyển nhân viên quán karaoke

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi cảnh báo tội phạm mua bán người núp bóng tuyển nhân viên quán karaoke.

Theo cảnh sát, lợi dụng nhu cầu tuyển dụng nhân viên của các quán karaoke để thay đổi, tạo sức hấp dẫn mới và tâm lý muốn kiếm việc làm thu nhập cao của một bộ phận lao động trẻ, các đối tượng xấu đã núp bóng hoạt động môi giới việc làm để thực hiện hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, gây bức xúc trong dư luận và tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh, trật tự.

Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa kết luận điều tra, đề nghị truy tố 14 bị can về tội Mua bán người và Giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương (tỉnh Thái Bình cũ).

Các đối tượng trong vụ án Mua bán người và Giữ người trái pháp luật xảy ra trên địa bàn thành phố Thái Bình và huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình cũ (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Các đối tượng trong vụ án chủ yếu là chủ quán, quản lý quán karaoke và nhóm đối tượng hoạt động “chăn dắt” nhân viên nữ.

Theo đó, vì khoản tiền môi giới gần 50 triệu đồng, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán, giữ trái pháp luật 2 nữ nhân viên là người dân tộc thiểu số để phục vụ tại các cơ sở karaoke. Vụ án sau đó đã được Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đưa ra xét xử nghiêm minh, đúng quy định pháp luật.

Qua công tác điều tra, lực lượng chức năng xác định các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội, các website tuyển dụng lao động hoặc các hội nhóm giới thiệu việc làm để đăng tải thông tin tuyển nhân viên nữ với nội dung hấp dẫn như “việc nhẹ lương cao”, “thu nhập hàng chục triệu đồng/tháng”, “bao ăn ở”, “môi trường làm việc sang trọng…”.

Sau khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng tìm cách khống chế bằng việc dẫn dụ vay tiền, “ứng trước” chi phí sinh hoạt, đi lại, ăn ở, sau đó ép trả nợ với lãi suất cao khiến nạn nhân rơi vào tình trạng lệ thuộc.

Một số trường hợp còn bị đe dọa, hành hung, cưỡng ép, bị quản lý chặt chẽ, ăn ở tập trung, bị tước quyền tự do đi lại và bị kiểm soát liên lạc với gia đình. Khi đã khống chế được nạn nhân, các đối tượng thông qua quan hệ xã hội để liên hệ với chủ các quán karaoke, “bố trí” nhân viên nữ phục vụ. Nếu chủ quán đồng ý, phải đưa tiền môi giới cho nhóm “chăn dắt”.

Đáng chú ý, để tăng doanh thu và lôi kéo khách, một số cơ sở karaoke yêu cầu nhân viên ăn mặc phản cảm, phục vụ rót bia, bấm bài, thậm chí gợi mở các hành vi trái pháp luật, trái thuần phong mĩ tục.

Sau một thời gian, khi nhân viên đã “quen mặt” với khách, các đối tượng tiếp tục mua bán, trao đổi, chuyển nhượng sang cơ sở khác để hưởng lợi, biến người lao động thành món hàng trao đổi, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Trước tình hình trên, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác, không tin vào các lời mời gọi đi làm ăn xa với nội dung “việc nhẹ lương cao”, “không cần trình độ”, “tuyển gấp lương cao”, đặc biệt là các thông tin tuyển dụng đăng tải tràn lan trên mạng xã hội.

Khi có nhu cầu tìm việc, người dân cần xác minh rõ địa chỉ nơi làm việc, người tuyển dụng, mức lương, chế độ đãi ngộ, hợp đồng lao động, tuyệt đối không giao giấy tờ tùy thân cho người lạ, không vay tiền hoặc nhận “ứng trước” từ đối tượng môi giới...