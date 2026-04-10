Người phụ nữ bị xăm lên mặt do ghen tuông kháng cáo toàn bộ bản án

Ngày 10/4, bà P.T.H.M. (33 tuổi, trú tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau), bị hại trong vụ một phụ nữ ở Cà Mau bị xăm lên mặt nghi do ghen tuông, cho biết đã có đơn kháng cáo bản án lên tòa cấp phúc thẩm sau khi tòa sơ thẩm đã xét xử vụ án này vào ngày 26/3.

Bà M. kháng cáo yêu cầu tòa án cấp phúc thẩm xem xét lại toàn bộ bản án theo hướng hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra, giám định, kết luận và xét xử lại vụ án.

Trong đơn kháng cáo, bà M. cho rằng mình không đồng tình với tỷ lệ giám định thương tích 8% cũng như mức án dành cho 2 bị cáo Nguyễn Như Ý và Phan Phương Thảo.

Vết thương trên mặt bà M. do bị người khác xăm lên, sau một năm vẫn còn dấu vết (Ảnh: Nạn nhân cung cấp).

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 26/3, TAND khu vực 5 (tỉnh Cà Mau) đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Như Ý (40 tuổi, trú tại xã Năm Căn) 8 tháng tù về tội Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Cùng hai tội danh này, bị cáo Phan Phương Thảo (24 tuổi, trú tại xã Đất Mới, tỉnh Cà Mau) lĩnh 7 tháng tù.

Theo cáo trạng, chiều 10/4/2025, Nguyễn Như Ý nhận được thông tin từ người quen phát hiện chồng của Ý và bà P.T.H.M. đang ở nhà nghỉ trên địa bàn xã Đất Mới.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Ý và Phan Phương Thảo gặp bà M.. Ý đánh bà M., sau đó cùng Thảo khống chế, bắt giữ đưa lên ô tô đi về cơ sở thẩm mỹ của Ý ở xã Năm Căn.

Tại đây, Ý và bà M. cự cãi đánh nhau. Thảo giữ bà M. để Ý đánh, dùng kéo cắt tóc và lấy máy phun xăm vào trán, mặt, dùng hóa chất đổ lên mặt của bà này.

Sau đó, người dân điện báo công an địa phương, bà M. được đưa đến bệnh viện điều trị.

Đến ngày 17/4/2025, bà P.T.H.M. gửi đơn đến cơ quan công an trình báo sự việc và yêu cầu xử lý hình sự đối với Ý và Thảo.

Qua giám định của cơ quan chức năng, tỷ lệ thương tích của bà M. là 8%.