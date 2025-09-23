Phát hiện bà lão 79 tuổi chết cháy tại nhà riêng

Công an xã đang phối hợp Công an tỉnh Gia Lai, điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin ban đầu từ lãnh đạo địa phương, đêm 22/9, người dân thôn Vĩnh Trường, xã Vĩnh Thịnh phát hiện thi thể bà H.T.H. (79 tuổi) tại nhà riêng nên trình báo cơ quan chức năng.

Công an tỉnh Gia Lai đang điều tra vụ việc một bà lão bị chết cháy tại nhà riêng (Ảnh minh họa: Tống Bình).

Nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Thịnh đã phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai và các cơ quan chức năng tổ chức ghi nhận hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra nguyên nhân tử vong.

Theo lãnh đạo địa phương, cơ quan điều tra hoàn thành khám nghiệm, bàn giao thi thể bà H. cho gia đình lo hậu sự; chính quyền đã tổ chức thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.