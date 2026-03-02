Phát hiện 2 cơ sở chứa 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc

Ngày 2/3, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Thanh Hóa phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra 2 cơ sở kinh doanh thực phẩm tại phường Hạc Thành và phường Nguyệt Viên, qua đó thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Theo Công an tỉnh Thanh Hóa, tại Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Duy Xinh trên đường Nguyễn Duy Hiệu và điểm kinh doanh tại chợ đầu mối Đông Hương (phường Hạc Thành), lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ gần 2 tấn thực phẩm đông lạnh gồm: tràng trứng gia cầm, nầm, ruốc, bò khô, thịt lợn, chả cá, mực, bạch tuộc, bào ngư cùng nhiều loại thực phẩm đông lạnh khác.

Lực lượng chức năng kiểm tra số thực phẩm không rõ nguồn gốc (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Toàn bộ số hàng hóa trên không có tem, nhãn mác, không rõ nguồn gốc xuất xứ, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm và có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở thừa nhận số thực phẩm trên được thu mua trôi nổi trên thị trường với giá rẻ, sau đó đưa về cấp đông để bán, chủ yếu cung cấp cho các quán nhậu và hàng ăn vặt.

Số thực phẩm không rõ nguồn gốc bị lực lượng Cảnh sát kinh tế thu giữ (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng kiểm tra hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thị Oanh tại phố Nhữ Xá 1, phường Nguyệt Viên, tỉnh Thanh Hóa, phát hiện và thu giữ hơn 2 tấn da lợn không rõ nguồn gốc xuất xứ, đang được bảo quản để chế biến thành bì sợi, bán ra thị trường làm nguyên liệu thực phẩm.