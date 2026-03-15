Bộ Công an cảnh báo nguy hiểm tiềm ẩn khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng

Ngày 15/3, Bộ Công an cảnh báo nguy cơ lộ thông tin cá nhân khi đăng ảnh thẻ cử tri lên mạng xã hội

Theo Bộ Công an, bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước. Quyền bầu cử là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân, được Hiến pháp và pháp luật quy định nhằm bảo đảm cho nhân dân thực hiện quyền làm chủ trong việc lựa chọn những người đại diện tham gia cơ quan quyền lực nhà nước.

Cơ quan chức năng cho biết, sau khi hoàn thành việc bỏ phiếu, nhiều người dân có thói quen chụp ảnh thẻ cử tri và đăng tải lên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo… để lưu giữ kỷ niệm hoặc chia sẻ với bạn bè, người thân.

Người dân đăng ảnh cử tri lên mạng xã hội (Ảnh: Bộ Công an).

Tuy nhiên, hình ảnh thẻ cử tri thường hiển thị nhiều thông tin quan trọng như họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi cư trú, số căn cước công dân, đơn vị bầu cử… Việc đăng tải công khai những hình ảnh này trên không gian mạng có thể tiềm ẩn nguy cơ lộ lọt dữ liệu cá nhân.

Các thông tin cá nhân nếu bị thu thập, khai thác trái phép có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng vào nhiều mục đích như lừa đảo, giả mạo danh tính, mua bán dữ liệu cá nhân hoặc đăng tải thông tin sai sự thật, gây ảnh hưởng đến cá nhân liên quan.

Để bảo vệ thông tin cá nhân và góp phần bảo đảm an toàn thông tin trên không gian mạng trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử, Bộ Công an khuyến cáo người dân không đăng tải công khai hình ảnh thẻ cử tri khi chưa che hoặc làm mờ các trường thông tin quan trọng.

Người dân cũng cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi thu thập thông tin cá nhân trên mạng, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các cá nhân, tổ chức có dấu hiệu lợi dụng thông tin cá nhân để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.

Theo khuyến cáo, việc chia sẻ thông tin có trách nhiệm trên mạng xã hội không chỉ giúp bảo vệ bản thân mà còn góp phần giữ gìn môi trường thông tin lành mạnh, an toàn, đặc biệt trong thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.