Phá đường dây số đề liên tỉnh giao dịch gần 10 tỷ đồng, hoạt động tinh vi

Ngày 27/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã triệt phá thành công một đường dây đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số đề liên tỉnh, quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Trước đó, sau một thời gian dài điều tra, ngày 23/1, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ chia làm 11 tổ công tác đồng loạt khám xét tại 11 điểm đang ghi số đề cho các con bạc trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và thành phố Huế.

Các đối tượng trong đường dây ghi số đề được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai (Ảnh: Đức Nguyễn).

Khám xét tại các địa điểm, công an đã thu giữ hơn 100 triệu đồng, 20 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu, tang vật liên quan đến hoạt động ghi số đề.

Các đối tượng liên quan đã được đưa về trụ sở công an để đấu tranh làm rõ. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Trọng Bình (41 tuổi, trú tại xã Ea Hiao, Đắk Lắk) và Trần Đình Trung (39 tuổi, trú tại phường Mỹ Thượng, thành phố Huế) cầm đầu đường dây này.

Đường dây số đề này hoạt động từ tháng 10/2025 đến nay, mỗi ngày các đối tượng nhận ghi số đề cho các con bạc hơn 200 triệu đồng. Tổng số tiền giao dịch gần 10 tỷ đồng.

Theo cơ quan công an, đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi, các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp mà sử dụng qua tin nhắn điện thoại và mạng xã hội.

Đến cuối ngày, các đối tượng căn cứ vào kết quả xổ số của các đài miền Bắc, Trung, Nam để tính thắng thua với các con bạc và tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định tạm giữ hình sự 7 đối tượng và đang tiếp tục mở rộng để xử lý các đối tượng có liên quan.