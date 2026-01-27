Khởi tố lễ tân cơ sở massage môi giới mại dâm

Ngày 27/1, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Hà Tĩnh phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Văn Đạt (33 tuổi, trú tại tổ dân phố 8 Đại Nại, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) về tội Môi giới mại dâm.

Theo kết quả điều tra, Đạt làm lễ tân tại cơ sở massage thuộc một khách sạn nằm tại đường Hà Huy Tập, xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh.

Lê Văn Đạt bị khởi tố (Ảnh: Viện kiểm sát Hà Tĩnh).

Quá trình làm việc, Đạt môi giới cho nhân viên massage và khách nghỉ tại khách sạn mua bán dâm nhằm hưởng lợi 100.000-200.000 đồng mỗi lượt.

Tối 17/1, Đạt môi giới cho người đàn ông 41 tuổi đến từ tỉnh Thái Nguyên mua dâm nữ nhân viên 36 tuổi. Anh ta cũng dàn xếp cho người đàn ông 56 tuổi trú xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh mua bán dâm với nữ nhân viên 37 tuổi quê tỉnh Nghệ An.

Khi bị phát hiện, những người liên quan khai nhận Đạt là người trực tiếp thỏa thuận, giới thiệu, dẫn dắt và thu tiền.