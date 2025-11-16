Ông cụ U70 bị "người tình" 28 tuổi lừa vào nhà nghỉ rồi lấy mất xe

Ngày 16/11, Công an tỉnh An Giang đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Q.T.H.Đ. (28 tuổi, trú tại xã An Phú, An Giang) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, ngày 30/7, ông T. (66 tuổi, trú tại xã Nhơn Hội, An Giang) đến công an xã trình báo về việc bị một người phụ nữ lừa chiếm đoạt tài sản .

Ông T. cho biết, ông và người phụ nữ này có quen biết và hẹn hò khoảng 1 tháng trước khi xảy ra vụ án.

Theo ông T, trưa 30/7, cả hai hẹn nhau đi ăn tại một quán phở ở ấp An Thịnh, xã An Phú. Sau khi ăn, ông T. điều khiển xe máy chở người phụ nữ này đến một nhà nghỉ để thuê phòng. Tuy nhiên, khi vừa đến trước cửa nhà nghỉ, đối tượng đã giả vờ có việc gấp cần phải về ngay và mượn xe máy của ông T. với lời hứa sẽ quay lại.

Sau khi chiếm được tài sản, người phụ nữ này đã mang chiếc xe đến một tiệm cầm đồ và bán với giá 4 triệu đồng. Ông T. vào phòng chờ đợi quá lâu không thấy “bạn gái” quay lại mới biết mình bị lừa.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Phú đã nhanh chóng khoanh vùng, xác minh và xác định người phụ nữ trên là Q.T.H.Đ.. Lực lượng chức năng đã triệu tập đối tượng về trụ sở làm việc.