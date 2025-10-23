Giả giọng người quen gọi điện lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng

Ngày 23/10, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, ngày 21/10, Công an phường Hồng Châu, tỉnh Hưng Yên tạm giữ Nguyễn Văn Cường (SN 1993, trú tại thôn Đồng Tâm, xã Yên Lãng, tỉnh Phú Thọ), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh đối tượng Cường tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, khoảng 14h ngày 19/10, anh C.V.L., 40 tuổi, ở xã Nghĩa Trụ, Hưng Yên, đến trình báo bị lừa mất 100 triệu đồng. Anh L. cho biết sáng 28/9, khi đợi khách tại khách sạn Sơn Nam Plaza, phường Hồng Châu, anh nhận cuộc gọi từ số 0879.567.174, người đàn ông tự xưng là “chú Nam”.

Do tin là người quen, anh L. chuyển 100 triệu đồng vào tài khoản mang tên Bùi Quý Thành. Không liên lạc được với người gọi, anh mới biết bị lừa và trình báo công an.

Ngay sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Hồng Châu tập trung xác minh, phối hợp với công an các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Hà Nội để truy tìm. Biết không thể trốn thoát, Cường ra đầu thú và khai nhận hành vi.

Theo công an, Cường từng có 3 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng sử dụng công nghệ cao, hoạt động ở nhiều địa phương nhằm che giấu tung tích.

Công an phường Hồng Châu khuyến cáo người dân cảnh giác trước các cuộc gọi lạ, đặc biệt khi được yêu cầu chuyển tiền, tránh để kẻ gian lợi dụng lòng tin để lừa đảo.