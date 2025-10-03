Ngày 3/10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đơn vị vừa triệt phá tụ điểm tổ chức, chứa chấp sử dụng và mua bán ma túy tại quán bar New Style Club, phường Thái Bình (Hưng Yên), khởi tố 27 người liên quan.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh dịch vụ bar New Style Club tại phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên (Ảnh: TTXVN).

Cụ thể đêm 27/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra quán bar New Style Club.

Thời điểm kiểm tra, trong quán có 15 bàn khách đang sử dụng dịch vụ.

Lực lượng chức năng thu giữ nhiều gói nilon chứa tinh thể màu trắng, viên nén nghi ma túy tổng hợp cùng các dụng cụ sử dụng ma túy như ống hút, bình khí nén, bóng cười.

Công an test nhanh 94 người, phát hiện 40 trường hợp dương tính với Methamphetamin, MDMA, Ketamin và cần sa.

Cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 27 bị can gồm 7 người là chủ quán, quản lý, nhân viên và 20 khách hàng về các hành vi Tàng trữ, Mua bán, Tổ chức và Chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra.