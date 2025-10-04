Đi buôn ma túy, nghi phạm thủ sẵn tờ giấy tự nhận "đồ nhặt được”

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa ban hành kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Lê Thanh Tú (tên gọi khác là Cơ, 36 tuổi) cùng 22 người khác về các tội Mua bán trái phép chất ma túy, Vận chuyển trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng và Che giấu tội phạm.

Liên quan tới vụ án, bị can Lê Phạm Hiểu Ly (24 tuổi, biệt danh Ly Meo, ngụ phường Đông Hòa) đang bị truy nã về tội Không tố giác tội phạm.

Công an khống chế lê Thanh Tú (Ảnh: Công an cung cấp).

Tối 26/2/2024, Công an quận Tân Bình (cũ) phối hợp với Công an phường 14, quận Gò Vấp (nay là Công an phường An Hội Tây) kiểm tra một căn nhà trong hẻm 15/9 đường số 59, phường An Hội Tây, do Lê Thị Thanh Hà (24 tuổi, quê Đắk Lắk) thuê.

Trong lúc tổ công tác làm việc với Hà, phát hiện Lê Thanh Tú đang đi bộ về.

Thấy công an, Tú quay đầu bỏ chạy ra đầu hẻm 15/9, mở cửa chiếc taxi vừa chở anh ta từ cầu Rạch Ông về. Ngay lập tức, các trinh sát ập tới, khống chế Tú.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện Tú cất giữ một khẩu súng K59, 6 viên đạn chưa sử dụng cùng 2 gói ma túy.

Trong túi đeo của Tú, trinh sát còn phát hiện một tờ giấy có nội dung: "Tôi tên Lê Thanh Tú, sinh năm: 1989, đồ này tôi nhặt được, tôi đi giao nộp tại cơ quan gần nhất của Bộ Công an. Tôi không nói sai, có gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật". Giấy được ký tên Lê Thanh Tú.

Làm việc với công an, Hà khai sống chung như vợ chồng với Tú. Trong quá trình chung sống, Tú nhận từ người tên Anh Hai (chưa rõ lai lịch) 17kg ma túy các loại và 10 bánh heroin.

Đến trưa 23/2/2024, nghe tin công an đang truy tìm, Tú cùng Hà mang số ma túy đến nhà Nguyễn Hữu Phúc (42 tuổi, ở phường Phú Lâm). Tại đây, Tú bán cho Bùi Văn Sơn (43 tuổi, ngụ phường Dĩ An) 5kg ma túy và 2 bánh heroin.

Một phần tang vật của vụ án (Ảnh: Công an cung cấp).

Trưa 25/2/2024, khi công an đến nhà Phúc đề nghị trích xuất camera, Tú liền mang phần ma túy còn lại vào nhà vệ sinh tiêu hủy. Toàn bộ quá trình này, Tú yêu cầu bạn gái gọi điện báo cho Anh Hai biết.

Cơ quan điều tra xác định, Tú đã mua ma túy với tổng số tiền gần 3,3 tỷ đồng. Sau khi bán lại cho khách, bị can đã chuyển cho Anh Hai 990 triệu đồng.

Về nhân thân, Tú có 4 tiền án về các tội Cướp giật tài sản, Bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật, và Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự.