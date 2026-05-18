Nữ “thầy bói” lừa đảo gần 3 tỷ đồng rồi bỏ trốn ở Tây Ninh

Ngày 18/5, Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an phường Ngã Bảy (TP Cần Thơ) bắt giữ Trịnh Thị Phụng Kiều (SN 1992, quê Vĩnh Long). Kiều là đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cơ quan điều tra, Kiều thường xuyên tiêu xài phung phí nhưng không có nghề nghiệp ổn định. Để có tiền, người này lợi dụng yếu tố mê tín dị đoan để thực hiện hành vi lừa đảo.

Kiều bị Công an tỉnh Tây Ninh bắt giữ (Ảnh: Toàn Thắng).

Kiều xây dựng hình ảnh có khả năng tâm linh, “giải bùa”, chữa bệnh, cúng giải hạn, cầu an nhằm tạo lòng tin với người thân, bạn bè. Sau đó, Kiều yêu cầu những người có nhu cầu đưa tiền và tài sản để “làm phép”.

Ngoài tiền công, các nạn nhân còn phải chi tiền mua vật phẩm cúng bái theo yêu cầu của Kiều. Bằng thủ đoạn trên, Kiều đã lừa nhiều người, chiếm đoạt gần 3 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Thị Phụng Kiều. Tuy nhiên, người này bỏ trốn khỏi địa phương.

Sau thời gian áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh xác định Kiều đang lẩn trốn tại phường Ngã Bảy, TP Cần Thơ nên triển khai lực lượng, phối hợp công an địa phương bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, Kiều thừa nhận hành vi phạm tội. Hiện nghi phạm đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.