Khởi tố kẻ lừa bán hàng qua mạng, chiếm đoạt hơn 3 tỷ đồng ở Tây Ninh

Ngày 22/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Thái Bình (41 tuổi, quê Đồng Tháp) để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo công an, Bình không có việc làm ổn định, từ đầu năm 2025, bị can nảy sinh ý định lừa đảo bằng hình thức rao bán hàng qua mạng xã hội. Bình đăng hình ảnh, video các mặt hàng như xe cuốc, ghe, phà... sau đó dùng SIM rác lập nhiều tài khoản ngân hàng không chính chủ và tạo các tài khoản mạng xã hội như “Trần Đạt”, “Phụ Tùng Xe”, “Ngạn Tổ” để đăng bán.

Bình bị khởi tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản (Ảnh: M.H.).

Khi có người liên hệ hỏi mua, Bình gửi hình ảnh, video nhằm tạo lòng tin rồi yêu cầu chuyển tiền đặt cọc hoặc thanh toán trước.

Sau khi nhận tiền, bị can tiếp tục giả danh người vận chuyển để yêu cầu chuyển thêm tiền. Nếu nạn nhân không đồng ý, Bình cắt liên lạc và chiếm đoạt số tiền đã nhận.

Điển hình, ngày 21/11/2025, anh K.T.H. (ngụ xã Bến Cầu, Tây Ninh) chuyển 25 triệu đồng đặt cọc để mua rơ-moóc xe cuốc do Bình đăng bán qua Facebook. Nhận tiền xong, đối tượng chặn liên lạc.

Cơ quan công an xác định với thủ đoạn trên, từ đầu năm 2025 đến nay, Bình đã lừa hơn 400 bị hại trên cả nước, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, đề nghị các bị hại liên hệ cơ quan chức năng để cung cấp thông tin phục vụ điều tra.