Người phụ nữ lừa gần 100 tỷ đồng bằng chiêu xem bói mua đất ở Tây Ninh

Ngày 24/4, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Trần Thị Kim Dung (57 tuổi, ngụ xã Thạnh Lợi) tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, Dung học hết lớp 5, không có nghề nghiệp ổn định, nhưng tự nhận biết xem bói nên được nhiều người tin tưởng, tìm đến nhờ xem "đường công danh, sự nghiệp".

Bị cáo Dung tại phiên tòa (Ảnh: A.L.).

Tháng 6/2019, bị cáo lâm vào cảnh nợ khoảng 1 tỷ đồng, mất khả năng chi trả. Sau đó, Dung nói với nhiều người rằng bà ta “có người phù hộ”, có thể mua bán đất sinh lời. Dung còn lập sổ, ghi khống việc đã nhận tiền của nhiều người để đầu tư đất đai.

Tin tưởng, nhiều người đưa tiền cho Dung. Sau khi nhận tiền, Dung dùng vào mục đích cá nhân, đồng thời trích một phần nhỏ trả lại cho người góp vốn, nói là “tiền lời”. Thấy có lợi nhuận, các bị hại tiếp tục đưa thêm tiền để nhờ Dung mua bán đất.

Với thủ đoạn trên, từ tháng 6/2019 đến tháng 4/2023, Dung chiếm đoạt gần 95 tỷ đồng của 13 người. Trong đó, có người bị chiếm đoạt tới 34 tỷ đồng.

Ngoài ra, khi đứng tên giùm trên 4 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bị cáo còn mang đi thế chấp cho người khác, nhưng không thông tin đầy đủ về tình trạng pháp lý, khiến một người thiệt hại 4 tỷ đồng. Tổng cộng, 14 người bị chiếm đoạt gần 99 tỷ đồng.

Đối với hành vi bói toán, mê tín dị đoan, do trước đó Dung chưa từng bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị kết án nên chưa đủ căn cứ cấu thành tội Hành nghề mê tín, dị đoan.