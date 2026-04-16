Cô gái tử vong sau bẫy vay online, nhiều người mất tiền tỷ tại Tây Ninh

Hơn nửa tháng trước (1/4), Công an phường Long An (Tây Ninh) tiếp nhận tin báo của người dân về việc phát hiện nhiều vật dụng dưới chân cầu Tân An (bắc qua sông Vàm Cỏ Tây), gồm xe tay ga, áo sơ mi, dép, căn cước công dân và giấy phép lái xe mang tên L.T.Y.N. (SN 2003, quê Vĩnh Long), nhưng không thấy người.

Lực lượng công an nhanh chóng xác minh nhân thân, làm việc với những người liên quan, đồng thời tổ chức tìm kiếm trên sông. Đến ngày 3/4, lực lượng chức năng phát hiện thi thể N. và tiến hành các thủ tục theo quy định, bàn giao cho người thân đưa về mai táng.

Bế tắc từ khoản vay 30 triệu đồng

Trước thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nạn nhân vay tiền qua app rồi bị đe dọa, dẫn đến nghĩ quẫn, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) xác minh, truy vết.

Quá trình điều tra xác định, đầu tháng 3, N. mượn iPad của em gái sử dụng nhưng làm mất. Do áp lực bồi thường, N. nảy sinh ý định vay 30 triệu đồng trên mạng để mua iPad trả lại.

Ngày 31/3, N. truy cập hai website “crredit-homeee.pages.dev” và “vay.crredit-homecre.com” đăng ký vay tiền. Sau đó, một tài khoản Zalo tên “Tấn Đức” kết bạn, tự xưng nhân viên tư vấn và yêu cầu chuyển nhiều khoản phí để được giải ngân.

Khu vực lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân N. (Ảnh: M.H.).

Do không có tiền, N. vay mượn bạn bè, người thân nhưng nói dối là cần tiền để bồi thường cho nạn nhân trong một vụ tai nạn giao thông. Bị các đối tượng dẫn dụ, thao túng tâm lý, từ khoản vay ban đầu 30 triệu đồng, N. đã chuyển số tiền lớn hơn nhiều lần.

Khi phát hiện bị lừa, thay vì trình báo cơ quan công an, nạn nhân rơi vào bế tắc và tìm đến cái chết.

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng lập website giả mạo dịch vụ vay tiền online, đặt máy chủ ở nước ngoài. Khi có người truy cập, chúng sử dụng tài khoản Zalo giả danh nhân viên tư vấn để tiếp cận, sau đó yêu cầu đóng nhiều khoản phí như hồ sơ, bảo hiểm, nâng hạn mức, khắc phục lỗi hệ thống…

Ban đầu số tiền nhỏ nên nạn nhân ít nghi ngờ. Sau đó, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như lỗi hệ thống, chưa nhận được phí, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản mang tên Công ty TNHH TM V.M.L.I. để “hoàn tất thủ tục rút tiền”. Đến khi chuyển số tiền lớn nhưng không vay được, nạn nhân mới biết bị lừa. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra vụ việc.

3 trường hợp bị lừa 4 tỷ đồng

Một lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, công an tỉnh đã phát hiện 10 vụ phạm tội liên quan công nghệ thông tin, mạng xã hội và viễn thông; làm rõ 9 vụ, khởi tố 42 đối tượng.

Riêng quý I/2026, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp nhận 3 tin báo lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, tổng thiệt hại hơn 4 tỷ đồng. Công an tỉnh đã xác lập 2 chuyên án, làm rõ 2 vụ, khởi tố 20 đối tượng.

Công an tỉnh Tây Ninh đang làm việc với một nhóm nghi hoạt động lừa đảo (Ảnh: M.H.).

Ngoài thủ đoạn cho vay online, các đối tượng còn giả danh giáo viên, cán bộ nhà trường gọi điện cho phụ huynh thông báo học sinh gặp sự cố hoặc cần đóng gấp các khoản phí, sau đó yêu cầu chuyển tiền.

Theo cơ quan công an, nạn nhân thường là người cao tuổi, ít am hiểu công nghệ, học sinh, sinh viên, dễ bị thao túng tâm lý. Các đối tượng thường tách nạn nhân khỏi gia đình, dựng kịch bản tinh vi, đánh vào tâm lý sợ hãi hoặc lòng tham.

Công an tỉnh Tây Ninh khuyến cáo người dân cảnh giác với các thông tin “việc nhẹ lương cao” trên mạng xã hội; không vay tiền qua app hoặc website không rõ nguồn gốc; không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ.

Người dân cần quan tâm, theo dõi biểu hiện bất thường của người thân như lo lắng, hoảng sợ hoặc cần số tiền lớn đột xuất để kịp thời phát hiện nguy cơ bị lừa đảo.