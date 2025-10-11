Vụ ô tô tông phụ nữ chở con nhỏ: Tài xế nói gì?

Chiều 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã mời tài xế ô tô tông người phụ nữ chở con nhỏ lên làm việc.

Cảnh sát xác định nam tài xế là ông N.V.T. (trú tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Ông T. cho biết chiều 10/10, ông điều khiển ô tô lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai). Lúc này, bà H. (người từng có mối quan hệ tình cảm với ông T.) điều khiển xe máy đuổi theo sau.

Ô tô tông ngã xe máy của người phụ nữ rồi rời khỏi hiện trường (Ảnh cắt từ clip).

Thấy ông T. dừng đèn đỏ, bà H. vượt lên và chặn trước đầu ô tô. Ông T. lùi xe để lấy khoảng trống nhưng người phụ nữ này vẫn tiếp tục áp sát vào đầu xe.

Ông T. điều khiển ô tô rẽ trái nên tông vào phần đuôi xe máy, khiến bà H. và cháu bé khoảng 5 tuổi đi cùng ngã ra đường.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang mời người phụ nữ điều khiển xe máy trong vụ việc lên làm việc để có căn cứ xác định và xử lý các lỗi vi phạm.

