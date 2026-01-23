Nữ nhân viên khách sạn trộm hơn 180 triệu đồng của khách

Ngày 22/1, Công an phường Đông Hải (tỉnh Khánh Hòa) cho biết đang củng cố hồ sơ để xử lý bà B.T.N. (39 tuổi), nhân viên buồng phòng tại khách sạn R.C.H. (phường Đông Hải), về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo thông tin ban đầu, tối 21/1, Công an phường Đông Hải tiếp nhận tin báo của 2 du khách nước ngoài về việc bị mất một số lượng lớn tiền Euro trong thời gian lưu trú tại khách sạn R.C.H..

Công an phường Đông Hải làm thủ tục trao trả tài sản cho hai du khách (Ảnh: Công an phường Đông Hải).

Sau khi tiếp nhận tin báo, tổ công tác Công an phường Đông Hải đã vào cuộc điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định bà B.T.N. có liên quan nên mời về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, bà N. khai nhận đã lợi dụng sơ hở của du khách để trộm cắp 5.900 Euro (tương đương hơn 180 triệu đồng) sau đó mang một phần đi đổi thành tiền Việt Nam tiêu xài cá nhân, số còn lại cất giấu tại nhà mẹ ruột.

Cơ quan công an đã thu hồi số tiền Euro còn lại cùng 44 triệu đồng tiền Việt Nam, trao trả đầy đủ cho 2 vợ chồng du khách theo quy định.

Sau khi nhận lại tài sản, 2 du khách nước ngoài bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của lực lượng Công an nhân dân.