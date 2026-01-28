Nữ giúp việc khai bạo hành cụ bà 82 tuổi vì "không chịu nghe lời"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở thôn 5, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Theo cơ quan chức năng, Bắc là người đã bạo hành bà cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại trụ sở điều tra, Bắc thừa nhận việc dùng bạo lực khi được thuê chăm sóc bà N. tại nhà riêng của bà ở ngõ 190 Lò Đúc.

Theo lời khai, mặc dù biết rõ cụ bà 82 tuổi không thể đi lại, không minh mẫn, tỉnh táo, Bắc vẫn thường xuyên quát mắng, chửi bới khi bà không nghe lời trong lúc ăn, vệ sinh cá nhân...

Bắc khai nhận, vào các ngày 6/1, 8/1 và 9/1, bị can đã nhiều lần tát vào mặt bà N. khi cho bà cụ ăn và bóp cổ, kéo lê khi thay quần áo, vệ sinh cá nhân cho nạn nhân.

Tại cơ quan công an, Bắc cho biết bản thân không có mâu thuẫn gì với bà N..

Trương Thị Bắc tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Hà Nội).

Nhà chức trách cho biết cuối tháng 11/2025, bà N. bị đột quỵ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn để chữa trị. Trong khoảng thời gian này, gia đình anh C. (con trai bà N.) biết Bắc nhận trông và chăm sóc người già bị bệnh tại bệnh viện.

Sau đó, gia đình anh C. đã thuê Bắc chăm sóc và trông bà N. trong khoảng thời gian bà nằm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và sau khi ra viện với giá 11 triệu đồng/tháng.

Từ giữa tháng 12/2025 đến nay, bà N. ra viện và điều trị bệnh tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc. Tại tầng 1 của căn nhà, chỉ có bà N. và Bắc sinh hoạt. Tối 10/1, anh C. thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của mẹ bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng.

Khi hỏi, anh C. được mẹ trả lời là do bị ngã. Cảm thấy nghi ngờ, anh C. đã kiểm tra camera và phát hiện từ ngày 6/1 đến 8/1, Bắc nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N..

Sau khi phát hiện sự việc, ngày 10/1, anh C. đã đến trụ sở Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) trình báo sự việc.