Bà cụ 82 tuổi bị giúp việc bạo hành: Mối nghi ngờ bắt nguồn từ vết thâm tím

Ngày 27/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Bắc (47 tuổi, ở thôn 5, Yên Thịnh, Yên Định, Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Theo cơ quan chức năng, Bắc là người đã bạo hành bà cụ Hoàng Thị N. (82 tuổi, ở phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, cuối tháng 11/2025, bà N. bị đột quỵ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn để chữa trị. Trong khoảng thời gian này, gia đình anh C. (con trai bà N.) biết Bắc nhận trông và chăm sóc người già bị bệnh tại bệnh viện.

Trương Thị Bắc (Ảnh: Công an Hà Nội).

Sau đó, gia đình anh C. đã thuê Bắc chăm sóc và trông bà N. trong khoảng thời gian bà nằm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và sau khi ra viện với giá 11 triệu đồng/tháng.

Từ giữa tháng 12/2025 đến nay, bà N. ra viện và điều trị bệnh tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc. Tại tầng 1 của căn nhà, chỉ có bà N. và Bắc sinh hoạt. Tối 10/1, anh C. thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của mẹ bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng.

Khi hỏi, anh C. được mẹ trả lời là do bị ngã. Cảm thấy nghi ngờ, anh C. đã kiểm tra camera và phát hiện từ ngày 6/1 đến 8/1, Bắc nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N..

Sau khi phát hiện sự việc, ngày 10/1, anh C. đã đến trụ sở Công an phường Hai Bà Trưng (Hà Nội) trình báo sự việc.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.