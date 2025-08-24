Nói xấu vợ cũ trên mạng, người đàn ông ở Đồng Nai bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 24/8, Công an phường Bình Long (Đồng Nai) cho hay, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.T.H. (37 tuổi, ngụ phường Bình Long) 7,5 triệu đồng về hành vi cung cấp thông tin xúc phạm danh dự của cá nhân.

Anh H. tại cơ quan công an (Ảnh: CAĐN)

Theo Công an phường Bình Long, đầu tháng 7, ông H. sử dụng tài khoản Facebook "Phương Phạm" (của bạn gái ông H.) để đăng tải thông tin, hình ảnh kèm bài viết, bình luận có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm bà T.H.T. (37 tuổi, vợ cũ ông H.) và những người trong gia đình bà T. qua nhiều ngày.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông H. thừa nhận hành vi đăng tải nội dung nói xấu vợ cũ là vi phạm, nên tự nguyện xoá, gỡ bỏ các bài viết trên mạng xã hội và cam kết không tái phạm. Ông H. khai lý do nói xấu vợ cũ do mâu thuẫn trong việc giải quyết tranh chấp quyền nuôi con.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, việc xử phạt ông H. được áp dụng theo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin, an toàn thông tin mạng và giao dịch điện tử.