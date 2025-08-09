Giả danh công an cướp 170.000 đồng của 4 phụ nữ chơi bài

Ngày 9/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đà Nẵng cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Đình Tuyến (SN 1986, trú tại phường Hòa Cường) và Huỳnh Duy Tuấn (SN 1991, trú tại phường Thanh Khê), thành phố Đà Nẵng để điều tra về tội Cướp tài sản.

Khoảng 19h ngày 4/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng nhận tin báo về vụ việc có 2 đối tượng lạ mặt giả danh cán bộ công an, mang theo còng số 8, xông vào tụ điểm đánh bạc tại phường Cẩm Lệ đe dọa, chiếm đoạt tài sản của người chơi.

Hai đối tượng Tuyến và Tuấn bị bắt giam (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Nhận tin báo, đơn vị đã cử tổ công tác triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và xác định 2 nghi can là Huỳnh Duy Tuấn và Nguyễn Đình Tuyến.

Ngày 7/8, các trinh sát đã phát hiện cả hai đang lẩn trốn tại địa bàn và triệu tập lên cơ quan làm việc.

Ban đầu, hai đối tượng quanh co chối tội, song trước sự đấu tranh kiên quyết và bằng chứng rõ ràng, cả hai đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm pháp.

Theo lời khai, chiều 4/8, Tuyến nảy sinh ý định giả danh công an để “đi dẹp” các tụ điểm đánh bạc hòng chiếm đoạt tiền. Tuyến rủ Tuấn tham gia và được đồng ý.

Khoảng 16h30, khi phát hiện 4 phụ nữ đang đánh bài tại hiên nhà số 348 đường Cách Mạng Tháng Tám, Tuyến yêu cầu Tuấn chờ sẵn ngoài xe, còn mình khoác áo, rút còng số 8, xông vào dọa nạt rồi gom hết số tiền trên bàn và trong tay các con bạc.

Sau khi tẩu thoát, cả hai kiểm đếm được số tiền chỉ có 170.000 đồng.

Công an thu giữ tang vật gồm một xe máy, 2 điện thoại di động, một còng số 8.