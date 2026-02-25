Níu kéo không thành, người đàn ông sát hại tình cũ

Ngày 25/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp đang tạm giữ hình sự Nguyễn Việt Thanh (SN 1988, trú tại tỉnh An Giang) để điều tra, xử lý về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an, Thanh có quan hệ tình cảm và sống chung như vợ chồng với chị T.T.N. (SN 1983, trú tại xã An Phước, tỉnh Đồng Tháp).

Đối tượng Nguyễn Việt Thanh (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng tháng 11/2025, chị N. cắt đứt quan hệ tình cảm nhưng Thanh vẫn thường xuyên liên lạc để níu kéo. Thanh thuê nhà trọ sinh sống ở xã Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp.

Khi biết chị N. có mối quan hệ với người đàn ông khác nên lúc 21h ngày 24/2, Thanh điều khiển xe máy đến gần nhà tình cũ rồi đậu xe vào bụi cây, lấy con dao trong cốp xe giấu vào người sau đó nấp bên vách nhà chị N..

Đến khoảng 21h30 cùng ngày, khi thấy chị N. đi cùng người đàn ông lạ về nhà, Thanh lao ra đâm nhiều nhát vào tình cũ. Lúc này, nạn nhân bỏ chạy ra đường trước nhà thì bị té ngã, Thanh tiếp tục xông tới đâm nhiều nhát đến khi chị N. bất tỉnh.

Gây án xong, Thanh đến Công an xã An Phước để đầu thú. Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Tháp khám nghiệm hiện trường, thu giữ tang vật, tạm giữ đối tượng và tiếp tục làm rõ vụ án.