Người phụ nữ tấn công nam sinh trong nhà nghỉ để... quỵt nợ 2 cây vàng

Ngày 25/2, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk cho hay, đơn vị đang thụ lý, giải quyết vụ việc liên quan đến một người phụ nữ dùng dao tấn công một thanh niên với mục đích để quỵt nợ nhưng bất thành.

Theo điều tra ban đầu, H.B.E. (33 tuổi, trú tại xã Quảng Phú, Đắk Lắk) là nhân viên tạp vụ của Trường Đại học Y Dược Buôn Ma Thuột. Trong quá trình làm việc, E. có quen biết với anh N.C.T. (24 tuổi, trú tại phường Buôn Ma Thuột) là sinh viên của trường.

Hung khí là tang vật trong vụ án (Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk).

Từ tháng 12/2019 đến tháng 11/2025, anh T. nhiều lần cho E. vay tổng cộng 2 cây vàng và khoảng 12 triệu đồng. Trong quá trình vay mượn, 2 bên có lập hợp đồng thỏa thuận rằng nếu E. không trả nợ sẽ chuyển nhượng một thửa đất đứng tên bố mẹ mình cho anh T. để trừ nợ.

Sau khi vay, E. không thực hiện nghĩa vụ trả nợ như cam kết. Do đó, anh T. nhiều lần gọi điện, nhắn tin yêu cầu thanh toán nợ, nếu không sẽ mang hợp đồng vay mượn đến gặp bố mẹ E. để làm việc.

Lo sợ gia đình biết chuyện vay nợ, E. nảy sinh ý định sẽ tấn công anh T. để trốn tránh việc phải thanh toán khoản vay này.

Ngày 7/2, E. hẹn gặp anh T. tại một nhà nghỉ trên đường Nguyễn Hữu Thấu (phường Buôn Ma Thuột). Thời điểm đi đến điểm hẹn, E. có mang theo một con dao dài khoảng 15cm giấu trong túi áo khoác.

Do nhà nghỉ hết phòng, E. được anh T. chở đến một nhà nghỉ khác cũng nằm trên đường Nguyễn Hữu Thấu. Quá trình đi đòi nợ, anh T. có rủ thêm bạn bè, hẹn bạn đứng ở sảnh nhà nghỉ để chờ.

Tại nhà nghỉ, thấy E. vào phòng vệ sinh lâu và có biểu hiện bất thường nên anh T. đã mở cửa phòng để ra ngoài. Lúc này, E. lao ra, dùng dao đâm về phía cổ, đầu của anh T..

Trước tình huống này, anh T. kịp thời né và chỉ bị dao đâm sượt ở vùng cổ rồi chống trả, đẩy ngã E. và hô hoán mọi người hỗ trợ khống chế, bàn giao đối tượng cho cơ quan công an.

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đắk Lắk đang củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ để xử lý đối tượng E. theo quy định pháp luật.