Nam thanh niên sử dụng video quay lén khi quan hệ để cưỡng dâm nạn nhân

Ngày 25/2, Công an phường Điện Bàn, thành phố Đà Nẵng đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tham mưu Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng ra quyết định tạm giữ hình sự đối với N.V.N. (SN 2006, trú tại xã Hà Nha, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cưỡng dâm.

Khoảng 14h45 ngày 24/2, Tổ Cảnh sát phòng, chống tội phạm Công an phường Điện Bàn kiểm tra một phòng tại nhà nghỉ trên địa bàn phường phát hiện, bắt quả tang N. đang thực hiện hành vi cưỡng ép quan hệ tình dục đối với chị L.T.X. (SN 2007, trú tại phường Điện Bàn, Đà Nẵng).

Đối tượng N. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Qua đấu tranh ban đầu, N. khai nhận, cuối năm 2023, giữa đối tượng và chị X. có quan hệ tình cảm, nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục. Tuy nhiên, N. đã lén quay lại các video nhạy cảm trong quá trình quan hệ.

Sau khi chia tay, từ đầu tháng 2 đến nay, nhằm mục đích tiếp tục quan hệ tình dục, N. nhiều lần đe dọa sẽ đăng tải các video lên mạng xã hội, gửi cho gia đình nạn nhân nếu không đồng ý gặp mặt.

Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân và gia đình, chị X. buộc phải miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của N.. Bằng thủ đoạn đe dọa phát tán hình ảnh nhạy cảm, N. đã 2 lần ép buộc chị X. quan hệ tình dục trái ý muốn.

Đến chiều 24/2, khi đối tượng tiếp tục thực hiện hành vi cưỡng ép tại nhà nghỉ, N. bị Công an phường Điện Bàn phát hiện, bắt giữ.

Tang vật tạm giữ gồm một điện thoại di động của N. (nghi dùng để lưu giữ các video nhạy cảm) cùng một số vật chứng liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.