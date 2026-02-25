Bị vợ "tác động vật lý" bằng quạt điện, người đàn ông thành kẻ giết người

Ngày 25/2, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Xuân Sáu (SN 1970, trú tại xã Đông Thành, Nghệ An) về tội Giết người và Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, chiều tối 10/9/2025, giữa Sáu và vợ là bà V.T.N. nảy sinh mâu thuẫn, cự cãi lẫn nhau. Bà N. lấy quạt điện đánh vào đầu, mặt chồng.

Bị cáo Sáu tại phiên tòa (Ảnh: Vĩnh Khang).

Dù con dâu can ngăn nhưng vợ chồng Sáu vẫn tiếp tục cãi vã. Khi con dâu vừa rời đi, nghe tiếng kêu cứu của mẹ chồng nên quay lại. Thấy bố mẹ chồng đang giằng co một con dao nên chị này tước dao từ tay bố chồng.

Ông Sáu bỏ vào phòng tắm nhưng sau đó 2 vợ chồng tiếp tục xảy ra giằng co khiến con dâu phải can thiệp.

Nguyễn Xuân Sáu bỏ đi lên phòng khách ngồi, còn bà N. cầm theo chiếc trang (dụng cụ gom lúa bằng gỗ) để “phòng thân” rồi ngồi đối diện chồng. Ông Sáu chạy vào bếp lấy một con dao, người vợ cũng cầm trang đứng đối diện.

Bị vợ dùng trang tấn công, ông Sáu vung dao đâm 2 nhát vào người bà N.. Mặc dù được đưa đi cấp cứu nhưng người phụ nữ này đã tử vong. Sau khi gây án, Nguyễn Xuân Sáu đến công an đầu thú.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sáu khai giữa 2 vợ chồng có mâu thuẫn về kinh tế do bị cáo sức khỏe kém, không làm được việc nặng. Bản thân là người nóng tính trong khi vợ lại lắm lời nên bị cáo không kiềm chế được hành vi, dẫn tới hậu quả đau lòng này.

Hội đồng xét xử nhận định Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An truy tố bị cáo Nguyễn Xuân Sáu tội Giết người là đúng người, đúng tội.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Nghệ An cho thấy, con dao bị cáo Sáu dùng để gây án thuộc “Danh mục dao có tính sát thương cao" theo Thông tư số 75/2024/TT-BCA của Bộ Công an, do đó bị cáo Sáu đã phạm tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Hội đồng xét xử cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Xuân Sáu 9 năm tù về tội Giết người, 3 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng; tổng hình phạt chung 12 năm tù.