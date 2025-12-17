Những vấn đề cần làm rõ trong vụ sập tường làm một người chết ở Lâm Đồng

Ngày 16/12, Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp cùng các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ vụ sập tường tại Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên (xã Cư Jút) khiến một người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhiều học viên của trung tâm bị tường gạch đổ trúng khi đang nằm võng nghỉ ngơi. Vụ việc khiến anh Đặng Văn Kiên (SN 1976, trú tại tỉnh Đắk Lắk) tử vong và nhiều nạn nhân phải nhập viện cấp cứu.

Hiện trường vụ sập tường làm học viên tử vong ở Lâm Đồng (Ảnh: Văn Hùng).

Liên quan vụ việc, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Văn phòng Luật sư Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM, cho biết, vụ tường đổ sập dẫn đến chết người ở Trung tâm Đào tạo và sát hạch lái xe Nam Cao Nguyên là chuyện đáng tiếc, không ai mong muốn. Việc xác định người chịu trách nhiệm trong vụ việc cần dựa trên kết quả điều tra nguyên nhân tử vong của nạn nhân và giám định công trình.

Luật sư Bùi Quốc Tuấn dẫn lại, Điều 605, Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng nhà cửa, công trình xây dựng khác phải bồi thường thiệt hại do nhà cửa, công trình xây dựng khác đó gây thiệt hại cho người khác; khi người thi công có lỗi trong việc để nhà cửa, công trình xây dựng khác gây thiệt hại thì phải bồi thường…

“Công trình là bức tường gây thiệt hại, người phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể là chủ sở hữu, người chiếm hữu, người được giao quản lý, sử dụng”, luật sư phân tích.

Luật sư Lê Trung Phát, Giám đốc hãng luật Lê Trung Phát (TPHCM), phân tích thêm, vụ việc đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng là một người tử vong. Cơ quan chức năng cần làm rõ vai trò của bên khai thác căn tin trong khu vực trung tâm sát hạch lái xe.

Điểm quan trọng cần xác định là căn tin này do chính trung tâm sát hạch vận hành, khai thác, hay cho đơn vị khác thuê để kinh doanh. Đồng thời, các cơ quan cần làm rõ chủ thể đã mắc võng lên bức tường để khách nằm, sử dụng; làm rõ nguyên nhân của sự cố công trình.

Công an phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc (Ảnh: Văn Hùng).

Theo luật sư Lê Trung Phát, về nguyên tắc, tường dùng làm rào ngăn cách, có khả năng chịu lực dọc từ trên xuống. Việc mắc võng lên tường đã tạo ra lực vật lý là lực ngang và lực động, khó đảm bảo được các tiêu chí kỹ thuật của công trình tường bao.

Trong trường hợp bên vận hành, khai thác căn tin biết không đảm bảo tính kỹ thuật, nhưng vẫn mắc võng cho khách sử dụng dẫn đến sập tường, gây chết người thì đơn vị này phải chịu trách nhiệm. Đây cũng là dấu hiệu của tội Vô ý làm chết người được quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự.

“Trước hậu quả nghiêm trọng, có thể có dấu hiệu của vụ án hình sự, các cơ quan chức năng phải cẩn trọng trong quá trình điều tra. Nếu bị khởi tố theo Điều 128, Bộ luật Hình sự, ngoài trách nhiệm hình sự, người phạm tội còn chịu trách nhiệm về bồi thường thiệt hại do sức khỏe, tính mạng người khác bị xâm phạm”, luật sư Lê Trung Phát phân tích.