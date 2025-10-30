Bắt giữ nhóm thanh niên trộm 24 con chó

Ngày 29/10, Công an xã An Long (tỉnh Đồng Tháp) cho biết vừa bắt được nhóm đối tượng trộm chó của người dân trên địa bàn một số xã.

Theo cơ quan công an, trước đó tổ công tác tuần tra kiểm soát phòng, chống tội phạm của công an xã đi tuần tra, đến khu vực bến đò An Long - Tân Quới thuộc ấp Phú Thọ (xã An Long) phát hiện 4 đối tượng điều khiển 2 mô tô có biểu hiện nghi vấn, nên ra tín hiệu dừng phương tiện kiểm tra.

Nhóm đối tượng cùng tang vật bị bắt giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Phát hiện có công an bám sát, các đối tượng lập tức bỏ chạy. Tổ công tác khống chế, bắt giữ được 3 đối tượng, còn 1 đối tượng chạy thoát.

Kiểm tra bên trong 4 bọc nilong trên xe, công an phát hiện 24 con chó đã chết với tổng trọng lượng 325kg.

Trên người và xe của các đối tượng có nhiều đồ vật, dụng cụ dùng để thực hiện hành vi trộm chó như 2 cây súng bắn chĩa tự chế, 2 cây chĩa nối với dây điện, 2 bộ kích điện, 2 cục pin, 2 đoạn dây điện, 1 bình xịt hơi cay.

Tại cơ quan công an, 3 đối tượng gồm: Lê Minh Hùng (SN 1995), Nguyễn Thành Công (SN 2005) và Nguyễn Văn Nhi (SN 1998) đã thừa nhận lợi dụng đêm khuya đi trộm chó của người dân.

Nhóm này khai đi trộm chó trên nhiều tuyến đường nông thôn ở tỉnh Đồng Tháp.

Vụ việc được Công an xã An Long tiếp tục làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.