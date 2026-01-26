Hai kẻ gian bị bắt ngay khi vừa trộm xe ở TPHCM

Ngày 26/1, Công an phường Thuận Giao (trước đây thuộc TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) đang củng cố hồ sơ để xử lý Trần Minh Đăng (38 tuổi, quê Cần Thơ) và Nguyễn Văn Trường (21 tuổi, quê An Giang) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đăng và Trường cùng chiếc xe máy bị trộm (Ảnh: Công an phường Thuận Giao).

Khoảng 2h ngày 20/1, Công an phường Thuận Giao tuần tra trên đường Thuận Giao 19, khu phố Hòa Lân 2, và phát hiện Đăng lái xe máy biển số 67C1-285.43 chở theo Trường với biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc.

Qua kiểm tra nhanh, cả hai dương tính với ma tuý. Hai đối tượng khai nhận vừa trộm cắp chiếc xe máy 67C1-285.43 tại một phòng trọ ở khu phố Bình Giao, đang tẩu thoát thì gặp tổ tuần tra.

Ngoài ra, hai đối tượng cũng khai nhận vừa hoàn thành khóa cai nghiện bắt buộc và trở về địa phương vào ngày 8/1.

Công an phường Thuận Giao đã mời chủ xe máy lên làm việc, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý Đăng và Trường.