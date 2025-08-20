Người đàn ông đốt 3 xe máy sau cuộc nhậu ở Đồng Nai

Ngày 20/8, Công an xã Phước An (tỉnh Đồng Nai) đang tạm giữ hình sự ông Huỳnh Văn Út (37 tuổi, ngụ xã Phước An) để điều tra, xử lý về hành vi hủy hoại tài sản.

Thông tin ban đầu, khoảng 9h30 ngày 17/8, các ông Văn Tiến Pháp, Trần Văn Kim và Nguyễn Văn Phương (cùng ngụ xã Phước An, Đồng Nai) để 3 xe máy ở khu đất trống gần bến ghe (ấp 2, xã Phước An) rồi đi bộ ra khu vực nuôi tôm của ông Phương để nhậu (cách chỗ để xe 2km).

3 chiếc xe máy bị đốt cháy, hư hỏng (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Đến khoảng 16h cùng ngày, những người này quay trở lại bãi đất trống và phát hiện 3 chiếc xe máy đã bị cháy, hư hỏng toàn bộ.

Nghi có người cố ý phá hoại tài sản, họ đến Công an xã Phước An trình báo.

Vào cuộc xác minh, đến 9h ngày 18/8, Công an xã Phước An đã mời ông Huỳnh Văn Út lên làm việc. Người này đã thừa nhận hành vi đốt 3 chiếc xe máy trên.

Qua làm việc, ông Út khai nhận ngày 17/8, ông có sử dụng rượu bia. Trong lúc ông đang nằm võng tại khu vực bến ghe, nhìn thấy 3 chiếc xe máy nói trên không có ai trông coi. Ông Út nảy sinh ý định đốt 3 chiếc xe máy để giải tỏa căng thẳng.

Huỳnh Văn Út (Ảnh: Công an tỉnh Đồng Nai).

Người đàn ông này đã rút ống dẫn xăng của một trong 3 xe và bật lửa đốt rồi đi về nhà.