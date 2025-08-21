Triệt phá đường dây làm giả con dấu, tài liệu ở Đồng Nai

Ngày 21/8, Công an xã Phước Thái (Đồng Nai) đang phối hợp các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra, xác minh và xử lý theo quy định pháp luật vụ nhiều đối tượng bị bắt quả tang làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Nhiều con dấu được làm giả (Ảnh: CAĐN)

Trước đó, chiều 13/8, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp Công an xã Phước Thái bắt quả tang L.N.L. (21 tuổi, ngụ xã Phước Thái) về hành vi làm giả con dấu, giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Cùng thời điểm, một tổ công tác khác tiếp tục bắt quả tang T.T.M.L. (50 tuổi, ngụ xã Phước Thái) với cùng hành vi. Tang vật thu giữ trong hai vụ việc gồm nhiều hồ sơ, giấy tờ và con dấu giả.

Mở rộng điều tra, đến 23h cùng ngày, công an bắt thêm N.Đ.D. (55 tuổi, ngụ phường Long Hưng) và T.V.T. (43 tuổi, ngụ phường Tam Phước). Tang vật thu giữ tiếp tục là nhiều phương tiện, giấy tờ và con dấu giả.

Công an xã Phước Thái đang điều tra, làm rõ vụ việc.