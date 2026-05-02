Nhóm thanh niên quay clip bốc đầu xe, đăng lên Facebook để câu tương tác

Ngày 2/5, Trạm CSGT Đồng Phú thuộc Phòng CSGT Công an TP Đồng Nai cho biết, đơn vị đã mời làm việc nhóm thanh niên liên quan vụ chạy xe tốc độ cao, bốc đầu xe máy rồi quay clip, đăng lên mạng xã hội.

Theo Trạm CSGT Đồng Phú, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện tài khoản Facebook Đ.E. đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh 2 xe máy tăng ga, chạy dàn hàng ngang trên tuyến đường vành đai Trảng Cỏ Bù Lạch (thôn 5, xã Thọ Sơn).

Hai thanh niên chạy xe tốc độ cao (Ảnh: Trạm CSGT Đồng Phú).

Đáng chú ý, một thanh niên bốc đầu xe ngay trên đường. Sau khi clip được đăng tải đã nhanh chóng lan truyền, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem cùng nhiều bình luận bức xúc trước hành vi coi thường pháp luật của nhóm thanh niên.

Trạm CSGT Đồng Phú đã phối hợp với Công an xã Bù Đăng và Công an xã Thọ Sơn khẩn trương xác minh.

Cơ quan chức năng xác định, khoảng hơn 17h ngày 30/4, sau khi được rủ “so xe”, hai thanh niên đã điều khiển xe máy tăng tốc, chạy tốc độ cao. Trong đó có trường hợp nâng bánh trước khỏi mặt đường.

Toàn bộ diễn biến được một người trong nhóm dùng điện thoại ghi hình rồi đăng lên Facebook nhằm câu kéo tương tác.

Lực lượng chức năng đã mời các đối tượng liên quan lên làm việc, tạm giữ 2 xe máy cùng điện thoại di động phục vụ xác minh, đồng thời yêu cầu gỡ bỏ các video vi phạm trên mạng xã hội.

Vụ việc đã được bàn giao cho Công an xã Thọ Sơn tiếp tục điều tra.