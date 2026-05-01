Nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn trong dịp lễ ở TPHCM

Tối 1/5, Trạm CSGT Tân Túc thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TPHCM) phối hợp với Công an xã Bình Chánh tổ chức tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn.

Ghi nhận của Dân trí, vào khoảng 20h cùng ngày, tổ công tác phát hiện anh L.D.T. (SN 1987, ngụ phường An Lạc) chạy xe máy trên đường An Phú Tây - Hưng Long (xã Bình Chánh, TPHCM) có biểu hiện say xỉn nên yêu cầu dừng phương tiện để kiểm tra.

Tổ công tác phát hiện tài xế T. vi phạm 1,285mg/lít khí thở (Ảnh: Hoàng Hướng).

Kết quả từ máy đo cho thấy, anh T. vi phạm 1,285mg/lít khí thở, vượt gấp 3 lần mức kịch khung, CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với nam tài xế ngay sau đó.

Nam tài xế cho biết đang trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, nên anh đi nhậu với nhóm bạn. Trong cuộc nhậu, anh đã uống hơn 10 lon bia sau đó tự chạy xe máy về nhà. Trên đường về, anh T. bị lực lượng chức năng phát hiện và lập biên bản, đồng thời tạm giữ phương tiện.

Cùng thời điểm, một tổ tuần tra khác phát hiện anh T.T.E. (ngụ tỉnh Đồng Tháp) chạy xe máy qua giao lộ Lê Bôi - Trịnh Quang Nghị (phường Bình Đông) có dấu hiệu không tỉnh táo nên yêu cầu dừng xe.

Trạm CSGT Tân Túc phối hợp với Công an xã Bình Chánh ra quân tuần tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn trong dịp lễ 30/4-1/5 (Ảnh: Hoàng Hướng).

Kết quả đo cho thấy, nồng độ cồn trong hơi thở của người này là 0,547mg/lít khí thở. Làm việc với lực lượng CSGT, nam tài xế cho biết anh là công nhân xây dựng. Dịp nghỉ lễ, chủ thầu tổ chức ăn uống nên anh cùng nhóm bạn đã uống bia.

“Bình thường tôi ít khi uống, chủ yếu đi làm về là lo cơm nước. Hôm nay được chủ thầu mời, anh em ngồi uống một chút”, nam tài xế phân trần.

Theo quy định, với mức vi phạm nồng độ cồn kịch khung (vượt quá 0,4mg/lít khí thở), mỗi tài xế sẽ bị phạt 9 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 23 tháng.

CSGT lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế E. (Ảnh: Hoàng Hướng).

Ngoài hai trường hợp nói trên, tối cùng ngày, Trạm CSGT Tân Túc phát hiện thêm nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn khác. Trong đó, nhiều trường hợp vi phạm nồng độ cồn kịch khung.

PC08 cho biết, trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, đơn vị đã tăng cường lực lượng, bố trí các tổ tuần tra lưu động tại nhiều tuyến đường trọng điểm, cửa ngõ ra vào thành phố và khu vực tập trung đông người dân vui chơi, ăn uống. Việc kiểm tra nồng độ cồn được duy trì thường xuyên, liên tục cả ngày lẫn đêm nhằm kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân cần chấp hành nghiêm quy định “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, chủ động lựa chọn phương tiện thay thế như taxi, xe công nghệ hoặc nhờ người thân đưa về. Việc tuân thủ quy định không chỉ giúp tránh bị xử phạt mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho bản thân và cộng đồng trong dịp lễ.