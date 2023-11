Nhóm thanh niên mang dao phóng lợn đi tìm đối thủ sau mâu thuẫn trên mạng

Ngày 10/11, Công an huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh) công bố quyết định khởi tố 8 bị can về tội Cố ý làm hư hỏng tài sản. Nhóm bị can này trong độ tuổi 17-19, quê tại thành phố Hà Tĩnh, các huyện Thạch Hà và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh).

Theo điều tra, xuất phát từ mâu thuẫn trên mạng xã hội về số tiền nợ 300.000 đồng, Bùi Hữu Quốc (18 tuổi, trú huyện Thạch Hà) và Trương Quốc Khánh (19 tuổi, trú huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) thách thức, đe dọa chặn đánh nhau.

Nhóm thanh, thiếu niên cùng phương tiện, hung khí có liên quan trong vụ việc (Ảnh: Công an cung cấp).

Đêm 22/4, Quốc rủ nhiều thanh, thiếu niên khác đi xe máy, mang theo dao phóng lợn, ống túyp và vỏ chai bia tìm nhóm của Khánh.

Khi phát hiện nhóm Khánh tại xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà), nhóm Quốc rượt đuổi theo và dùng nhiều loại hung khí tác động.

Quá trình này, xe Honda Wave Alpha của Huỳnh Văn Mạnh (19 tuổi) chở Phan Văn Huy (18 tuổi), cùng trú thành phố Hà Tĩnh mất lái, ngã xuống đường.

Thấy vậy, nhóm của Bùi Hữu Quốc lao vào đập phá khiến xe của Mạnh hư hỏng nặng và đánh Huy bị thương.

Công an huyện Thạch Hà sau đó xác định các đối tượng đập phá xe máy, gây thiệt hại 4,4 triệu đồng. Đối với thương tích của Phan Văn Huy, bị hại đã rút đơn yêu cầu truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan công an không xử lý.

Ngoài 8 bị can trên, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng khác có liên quan.