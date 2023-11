Khởi tố 9 thanh niên vác hung khí hỗn chiến trên phố

Theo thông tin từ Công an tỉnh Phú Thọ, Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với 9 đối tượng về tội Gây rối trật tự công cộng và Cố ý gây thương tích.

9 đối tượng vừa bị khởi tố (Ảnh: Công an TP Việt Trì).

Bước đầu công an xác định, do mâu thuẫn cá nhân nên nhóm thanh niên 15 người, cầm đầu là Trần Đức Dũng (SN 2006), di chuyển trên 6 xe máy, không đội mũ bảo hiểm, mang theo nhiều hung khí nóng, lạng lách, đánh võng trên đường Nguyễn Tất Thành (thuộc Khu 6, phường Vân Phú, TP Việt Trì) đuổi đánh Nguyễn Vương Sơn (SN 2003).

Hậu quả, Sơn bị thương ở vùng đầu với tỷ lệ tổn thương cơ thể 8%.

Công an đánh giá những hành vi liều lĩnh, manh động đó đã gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn và gây hoang mang dư luận nhân dân.

Cơ quan CSĐT Công an TP Việt Trì đang tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.