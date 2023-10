8 thiếu niên vác dao tự chế đi hỗn chiến

Công an TP Dĩ An (Bình Dương) cho biết, khoảng 23h ngày 28/10, Tổ tuần tra Công an phường Đông Hòa phối hợp cùng lực lượng dân phòng, câu lạc bộ phòng chống tội phạm tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Khi tổ tuần tra đi đến tuyến đường Thống Nhất thuộc khu phố Tân Hòa, phát hiện 8 thiếu niên đang tụ tập, có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng kiểm tra hành chính.

5 con dao tự chế công an thu giữ (Ảnh: Công an TP Dĩ An).

Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ 5 con dao tự chế các loại. Nhóm người trên bị đưa về trụ sở công an để làm việc.

Tại cơ quan công an, nhóm thiếu niên độ tuổi từ 14-15 khai nhận, nhà ở TP Thủ Đức, đang trên đường qua TP Dĩ An hỗn chiến.

Vụ việc đang được Công an TP Dĩ An tiếp tục xác minh làm rõ.