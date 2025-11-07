Nữ sinh lớp 8 đánh nhau trong nhà vệ sinh ở TPHCM bị tạm đình chỉ học

Tối 6/11, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 1 phút ghi lại cảnh hai nữ sinh mang đồng phục thể dục, lao vào đánh nhau trong nhà vệ sinh.

Nội dung trong clip thể hiện hai nữ sinh mang đồng phục thể dục đã túm tóc, vật lộn nhau xuống nền nhà vệ sinh. Sau đó, một nữ sinh bị người còn lại đè lên, tát liên tiếp vào mặt. Dù có nhiều học sinh chứng kiến vụ việc, không ai vào can ngăn.

Vụ việc được xác định xảy ra tại nhà vệ sinh của Trường THCS Phú An, phường Phú An, TPHCM.

Hai nữ sinh lớp 8 đánh nhau trong nhà vệ sinh (Ảnh: Phạm Diện).

Sáng 7/11, Trường THCS Phú An đã thông tin chính thức về vụ việc. Theo báo cáo của Trường THCS Phú An, hai học sinh đánh nhau đang là học sinh lớp 8 của trường. Vụ việc xảy ra vào ngày 11/10, sau giờ học tiết cuối.

Ngày 12/10, nhà trường đã tiến hành mời các học sinh liên quan lên làm tường trình. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai học sinh bộc phát mâu thuẫn trong lúc đi vệ sinh.

Nhà trường sau đó đã mời phụ huynh các học sinh liên quan đến thông báo về hành vi vi phạm kỷ luật. Phụ huynh đã nắm thông tin, phối hợp cùng nhà trường và cam kết quản lý, giáo dục con em mình. Các học sinh vi phạm cũng đã nhận ra hành vi sai phạm.

Vụ nữ sinh bị nhóm bạn ép vào góc nhà vệ sinh đánh hội đồng tại Trường THCS An Điền (Ảnh: Phạm Diện).

Ngày 15/10, Hội đồng kỷ luật nhà trường đã họp và thống nhất hình thức kỷ luật đối với các học sinh liên quan. Trong đó, 2 học sinh trực tiếp đánh nhau bị tạm đình chỉ học tập 7 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình học kỳ; 8 học sinh đứng xem và quay lại video bị tạm đình chỉ học tập 3 ngày, hạ hạnh kiểm xuống mức trung bình tháng.

Vừa qua, tại Trường THCS An Điền, TPHCM, cũng đã xảy ra vụ nữ sinh lớp 8 bị nhóm bạn ép vào nhà vệ sinh đánh hội đồng khiến nạn nhân bị đa chấn thương, gãy 3 xương sườn.

Sau khi phát hiện vụ việc, nhà trường đã mời các học sinh có liên quan và phụ huynh lên làm việc. Hiệu trưởng Trường THCS An Điền đã xin lỗi phụ huynh có con bị đánh và nhận trách nhiệm về nhà trường. Sáu học sinh tham gia đánh bạn sẽ bị kỷ luật bằng hình thức cao nhất.