Nhóm nhân viên ngân hàng giúp doanh nghiệp chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng

Sau 2 ngày làm việc, chiều 24/9, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Ngô Triều Vân (59 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại dịch vụ sản xuất Đại Thành) và Hoàng Thái Hà (51 tuổi, nguyên Trưởng phòng Quan hệ khách hàng Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) cùng mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan tới vụ án, bị cáo Phạm Hoàng Khôi (43 tuổi, cán bộ quan hệ khách hàng) lĩnh 4 năm tù, Đỗ Cao Đại (72 tuổi, nguyên Phó Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn) lĩnh 30 tháng tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan tới hoạt động ngân hàng.

Những bị cáo còn lại trong vụ án bị phạt mức án từ 3 năm tù treo đến 17 năm tù giam về một trong hai tội danh trên.

Về dân sự, tòa tuyên buộc bị cáo Vân, Hà liên đới bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Ngân hàng BIDV.

Bị cáo Ngô Triều Vân (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, Công ty Đại Thành do Ngô Triều Vân làm Chủ tịch HĐTV và đại diện theo pháp luật.

Năm 2005, Công ty Đại Thành nhận chuyển nhượng 6.110m2 đất tại phường Phú Trung, quận Tân Phú (cũ), với giá hơn 44 tỷ đồng để đầu tư dự án chung cư cao tầng Đại Thành. Năm 2012, Sở Xây dựng TPHCM thẩm định và cấp phép cho dự án được xây 18 tầng.

Vân thành lập Công ty Kiến Mỹ Hưng, Công ty Cát Khánh, Công ty Thành Đạt, Công ty Huỳnh Thiện Lợi là các công ty do em, vợ, người quen của Vân làm giám đốc. Thực chất, mọi hoạt động của các công ty này đều do Vân quản lý, điều hành.

Quá trình điều tra, Vân khai do Công ty Đại Thành có quan hệ vay vốn với Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn nên Vân quen biết với Hoàng Thái Hà. Từ đó, Hà nhờ Vân cho mượn pháp nhân các công ty trên để vay tiền.

Vân giúp Hà bằng cách ký các hợp đồng thi công, hợp đồng mua bán căn hộ, lập các hóa đơn, chứng từ không có thật và cho Hà mượn tài khoản Công ty Đại Thành để Hà lập hồ sơ vay, chiếm đoạt tiền của ngân hàng.

Các hợp đồng thi công, phiếu chi chứng minh vốn tự có và chi tạm ứng là không có thật. Sau khi được ngân hàng giải ngân 216,5 tỷ đồng, các đối tượng sử dụng tiền vay sai mục đích.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Các bị cáo nguyên là cán bộ ngân hàng gồm: Phạm Hoàng Khôi, Nguyễn Xuân Bưởi, Đỗ Cao Đài, Phạm Quốc Hùng và một số thành viên Hội đồng tín dụng như Lê Tấn Đô, Nguyễn Phước Tựu, Châu Tô Hồng Quang đã làm trái quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho Ngô Triều Vân và đồng phạm chiếm đoạt số tiền còn nợ gốc là 168 tỷ đồng và nợ lãi là 261,6 tỷ đồng của Ngân hàng BIDV chi nhánh Tây Sài Gòn.

Trong quá trình điều tra, bị cáo Hà có biểu hiện bất thường nên được trưng cầu giám định tâm thần. Hồ sơ vụ án thể hiện trong thời gian thực hiện hành vi phạm tội, ông Hà đủ năng lực nhận thức, điều khiển hành vi.

Từ năm 2019 đến năm 2023, ông Hà bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên được đưa đi chữa bệnh bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần trung ương Biên Hòa.

Ngày 11/8/2023, bệnh viện kết luận Hoàng Thái Hà đã ổn định, không cần thiết điều trị bắt buộc, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi để làm việc với cơ quan pháp luật.

Ngày 22/8/2023, TAND TPHCM có quyết định đình chỉ biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với Hoàng Thái Hà.

Ngoài ra, năm 2019, TAND Cấp cao tại TPHCM đã tuyên phạt Hoàng Thái Hà 8 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng.