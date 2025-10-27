Nhóm người nước ngoài đâm tài xế taxi ở Lạng Sơn

Khoảng 23h ngày 26/10, tại km25+500 quốc lộ 1A, thuộc thôn Nà Thà, phường Đông Kinh (Lạng Sơn), người dân phát hiện vụ việc một tài xế taxi địa phương có dấu hiệu bị tấn công.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng phong tỏa hiện trường, thu thập chứng cứ và triển khai truy bắt nghi phạm.

Chỉ sau thời gian ngắn, công an đã bắt giữ 3 người nước ngoài có liên quan đến vụ án.

Một nghi phạm là nam giới khác cùng quốc tịch đang bỏ trốn, lực lượng chức năng tiếp tục truy tìm.

Thông tin về vụ án mạng đang được lan truyền trên mạng xã hội (Ảnh: Nguyễn Hải).

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, nhóm nghi phạm nhập cảnh trái phép qua khu vực biên giới, có hành vi tấn công tài xế taxi tại Lạng Sơn.

Công an tỉnh Lạng Sơn khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt tại các khu vực biên giới và địa bàn giáp ranh.

Khi phát hiện người có biểu hiện nghi vấn cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng.