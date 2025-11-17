Nguyên nhân nhóm người xô xát, gây náo loạn tại quán nhậu ở TPHCM

Ngày 17/11, Công an phường Tăng Nhơn Phú đang phối hợp với các đơn vị liên quan lấy lời khai nhóm người xô xát, gây náo loạn tại một quán nhậu trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 16/11, T.T.H. (SN 1995, ngụ phường Thủ Đức) cùng khoảng 20 người khác tổ chức sinh nhật tại một quán ốc trên đường Man Thiện, phường Tăng Nhơn Phú. Trong lúc ăn uống, một số người trong nhóm này sang bàn bên cạnh để mời bia, xin đá rồi xảy ra mâu thuẫn với nhóm khách khác.

Quán ốc trên đường Man Thiện, nơi xảy ra vụ xô xát (Ảnh: Hoàng Hướng).

Hai nhóm sau đó cầm ly thủy tinh lao vào xô xát, đập phá tài sản và tấn công cả nhân viên. Vụ việc khiến nhân viên của quán bị thương, một số người trong nhóm ẩu đả cũng bị xây xát. Ngoài ra, nhiều vật dụng bên trong quán bị hư hỏng, thiệt hại ước tính gần 70 triệu đồng.

Thời điểm xảy ra vụ việc, cảnh náo loạn khiến nhiều thực khách trong quán hoảng sợ, bỏ chạy ra ngoài.

Nhận tin báo, Công an phường Tăng Nhơn Phú đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để đảm bảo an ninh trật tự và đưa một số người liên quan về trụ sở làm việc.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục mời những người liên quan lên trụ sở để phục vụ điều tra và xử lý theo quy định.