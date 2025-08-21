Nhóm đàn ông sử dụng ma túy, mang theo súng đạn "đến nhà bạn chơi"

Ngày 21/8, đại diện Công an xã Ngô Mây (tỉnh Gia Lai) xác nhận đơn vị đã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh, phát hiện và tạm giữ 3 thanh niên sử dụng ma túy trái phép tại nhà riêng.

Trước đó, lúc 22h30 ngày 20/8, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp Công an xã Ngô Mây kiểm tra hành chính tại nhà của Võ Hữu Phước và phát hiện 3 người đàn ông có biểu hiện sử dụng trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Tình, Kha, Phước (từ trái sang) đều dương tính với ma túy (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Các đối tượng gồm: Võ Hữu Phước (SN 2001, trú tại xã Ngô Mây); Nguyễn Văn Kha (SN 1993, trú tại xã Cát Tiến) và Huỳnh Văn Tình (SN 1990, trú tại phường An Nhơn).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một bộ dụng cụ sử dụng ma túy và 6 gói ni lông chứa chất ma túy.

Công an thu giữ 1 khẩu súng bằng kim loại và 3 viên đạn tại hiện trường (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Đáng chú ý, tại hiện trường tổ công tác phát hiện một túi da chứa khẩu súng bằng kim loại cùng 3 viên đạn. Huỳnh Văn Tình khai nhận đây là súng và đạn của mình mang đến nhà Phước để chơi.

Kết quả kiểm tra nhanh cho thấy cả 3 đối tượng đều dương tính với ma túy.