Mua AK47, bắn vào tường nhà trọ để thử súng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng vụ án Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trong đó, VKS truy tố Lê Đức Anh (27 tuổi, trú tại phường Mai Động, Hà Nội) về cả 2 tội danh trên; Phạm Ngọc Anh (38 tuổi, trú tại phường Thanh Lương, Hà Nội) các tội Mua bán trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; Nguyễn Quốc Khánh (23 tuổi, ở phường Phúc Tân, Hà Nội) và Nguyễn Viết Long (41 tuổi, ở phường Quỳnh Mai, Hà Nội) tội Mua bán trái phép chất ma túy; Hoàng Quốc Trung (34 tuổi, ở phường Trúc Bạch, Hà Nội) tội Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, Lê Đức Anh là đối tượng nghiện ma túy. Tháng 6/2023, Đức Anh thuê trọ ở đường Lĩnh Nam, Hà Nội.

Súng AK47 (Ảnh minh họa: I.T.).

Do có ý định mua bán trái phép vũ khí quân dụng và thường xuyên sử dụng ma túy, Đức Anh lắp đặt camera giám sát ở cổng chính dãy trọ.

Tháng 7/2023, qua Facebook, Đức Anh đặt mua một khẩu súng AK47, một súng K54, kèm với đó là hàng trăm viên đạn, tổng giá trị 132 triệu đồng. Sau khi nhận hàng, Đức Anh cất tại nhà trọ.

Tối 16/8/2023, Đức Anh gọi Hoàng Quốc Trung đến phòng trọ của mình, mở nhạc to để Đức Anh lấy khẩu AK47 bắn thử vào tường nhà trọ.

Ngày 10/9/2023, khi đang lái ô tô, Đức Anh nảy sinh ý định mua ma túy đá về sử dụng. Đối tượng bảo Nguyễn Quốc Khánh mang ma túy cho mình đến khu vực Ngõ Quỳnh (TP Hà Nội).

Khi Khánh mang ma tuý đến, Đức Anh ngồi trên ô tô hạ kính xuống để Khánh thả ma túy vào xe.

Sau đó, Đức Anh lái xe đến khu vực phố Vĩnh Hưng thì bị lực lượng chức năng kiểm tra hành chính, phát hiện và thu giữ số lượng ma túy trên xe. Sau đó, khám xét nhà trọ của Đức Anh, cơ quan công an đã thu giữ nhiều súng, đạn.