Nhóm 62 thanh thiếu niên gây náo loạn trên phố lĩnh án

Ngày 13/3, Hội đồng xét xử, TAND tỉnh Ninh Bình khu vực 1 đã tuyên án đối với 62 bị cáo sau 3 ngày xét xử vụ án Gây rối trật tự công cộng, xảy ra tại phường Hoa Lư và các phường, xã lân cận trên địa bàn.

62 bị cáo tại phiên tòa xét xử tội Gây rối trật tự công cộng (Ảnh: Thái Bá).

Phiên tòa thu hút sự chú ý của dư luận, đây là vụ án có đông số bị cáo và những người có liên quan, các bị cáo đều trong lứa tuổi thanh thiếu niên, trong đó có tới 54 bị cáo là người dưới 18 tuổi.

Theo cáo trạng, do mẫu thuẫn trên mạng xã hội, tối 8/11/2025, Trần Văn Trưởng rủ nhiều đối tượng đi lên khu vực phường Hoa Lư và tìm đánh nhóm các đối tượng ở xã Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình.

Đông đảo luật sư, người đại diện pháp lý tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Thái Bá).

Trên đường đi nhóm của Trường nhập cùng một vài nhóm khác với số lượng lên đến khoảng 60 người. Các đối tượng này đi trên 37 xe máy, mang theo 3 phóng lợn, 2 kiếm, 1 đinh ba và 2 ná (nỏ). Quá trình di chuyển, các nhóm đi trên nhiều tuyến đường Lê Đại Hành, Trần Hưng Đạo, Lương Văn Thăng và khu vực quảng trường thuộc địa bàn phường Hoa Lư.

Cả nhóm với nhiều người và phương tiện đã điều khiển xe mô tô di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi inh ỏi, nẹt pô, dàn hàng hai, hàng ba trên đường, cầm theo hung khí trong khoảng thời gian dài .

Hành vi trên gây hoang mang lo sợ cho người tham gia giao thông, làm náo loạn khu phố dân cư, gây mất trật tự trị an trên địa bàn.

Sau khi tòa tuyên án, các bị cáo được đưa về nơi giam giữ (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo hành vi phạm tội. HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Trường 3 năm 9 tháng tù; Vũ Đức Tài 3 năm tù; Trần Đức Phương 3 năm tù; Nguyễn Trọng Hữu 2 năm 9 tháng tù; Hà Tiến Đạt 2 năm 6 tháng tù; 34 bị cáo lĩnh án từ 1 năm 3 tháng tù đến 2 năm 2 tháng tù; 23 bị cáo được hưởng án treo.