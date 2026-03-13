Bộ Công an tìm người mua bán vàng vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai

Ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang điều tra vụ án Cướp tài sản; Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ngày 19/1 tại Phòng Giao dịch Trà Bá - Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), Chi nhánh Gia Lai, số 133 Trường Chinh, phường Hội Phú, tỉnh Gia Lai.

Theo cơ quan điều tra, hai đối tượng gây án là Phạm Anh Tài (36 tuổi) và Lê Văn Ân (35 tuổi).

Chúng khai nhận, sau khi cướp được tiền tại ngân hàng, ngày 21/1, cả 2 đã dùng số tiền này mua vàng tại khu vực Bến xe Miền Đông, TPHCM, rồi mang số vàng đó bán tại khu vực Thuận An, TPHCM.

Hai đối tượng cướp ngân hàng trên đường tẩu thoát (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Quá trình điều tra, Bộ Công an đã thu giữ 2 xe máy và 1 biển kiểm soát xe máy, gồm: Một xe máy màu nâu đen, không biển kiểm soát, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ “LONCIN”, không ghi nhận được số khung, số máy; một xe máy màu nâu, không biển kiểm soát, không rõ nhãn hiệu, lốc máy bên phải có chữ “SHLX@”, không ghi nhận được số khung, số máy; cùng biển kiểm soát xe máy số 81B2-560.59.

Để phục vụ điều tra, Bộ Công an đề nghị các chủ hiệu vàng, người từng mua bán vàng với hai đối tượng nêu trên, cũng như người là chủ sở hữu hoặc biết thông tin liên quan đến 2 xe máy và biển kiểm soát nói trên, khẩn trương liên hệ cơ quan điều tra để phối hợp cung cấp thông tin.

Thông tin liên hệ Phòng 6, Cục Cảnh sát hình sự, số 497 Nguyễn Trãi, phường Thanh Liệt, TP Hà Nội; điều tra viên Nguyễn Xuân Binh, số điện thoại: 0982.661.123.